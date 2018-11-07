Главные новости футбола 6 ноября: Барселона первой вышла в плей-офф Лиги чемпионов, Ливерпуль и Монако опозорились

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 ноября.

Лига чемпионов

Барселона стала первой командой, которая вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Каталонцы упустили победу над Интером, но это не помешало им досрочно выйти из группы B. В другом матче этого квартета Тоттенхэм одержал волевую викторию над ПСВ благодаря дублю Кейна.

Ливерпуль сенсационно проиграл Црвене Звезде – сербы довольно уверенно одержали 3 очка. "Скаузеры" впервые в истории клуба трижды подряд уступили на выезде в ЛЧ и усложнили себе жизнь. Второй матч группы С завершился ничьей между Наполи и ПСЖ – все команды сохраняют шансы на 1/8 финала.

Дортмундская Боруссия без шансов уступила Атлетико, а Монако опозорился на своем поле ужасным разгромом от Брюгге, одновременно установив уникальное антидостижение. Монегаски уже не выйдут из группы А.

Шальке без Коноплянки дома победил Галатасарай и значительно улучшил свои перспективы на весну в Лиге чемпионов. В параллельной игре российский Локомотив потерпел 4 поражение в группе и повторил антирекорд турнира.

Манчестер Сити – Шахтер

Сегодня в 22.00 донецкий Шахтер проведет матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити на выезде. "Горняки" отправились в Англию со всеми лидерами в составе. Тайсон сможет сыграть, а вот по Марлосу есть сомнения. Ярослав Ракицкий, который провалил на выходных Классическое, не утратил доверие Паулу Фонсеки.

Главный тренер Шахтера поделился своими ожиданиями от матча на пресс-конференции. Хосеп Гвардиола, в свою очередь, заявил, что матч против дончан – важнейший для Манчестер Сити на сегодня. Эксперты в основном не верят в успех украинской команды.

Украина – Турция

Товарищеский матч между сборными Украины и Турции, похоже, все же состоится не в Днепре, а на поле соперника. Сначала об этом сообщили инсайдеры, затем подтвердил информацию главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко.

Причина в нежелании коуча турок Мирчи Луческу играть в ноябре в Украине из-за погодных условий. Румынский специалист предложил провести еще один спарринг весной уже на украинском полях.