Манчестер Сити – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Нет большой разницы между Манчестер Сити прошлого и этого сезона, тот же самый тренер, практически те же игроки, сильнейшая команда продолжает демонстрировать нам очень особенную, привлекательную идею игры. Приход новичков добавил этой команде еще больше качеств.

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Тайсон уже сыграл 45 минут в последней игре, он готов завтра начать матч. Ситуация Марлоса немного отличается. Он всего лишь тренировался два последних дня, он не находится в лучших кондициях, чтобы выйти в стартовом составе.

Играть с «Ман Сити» всегда очень сложно, это одна из лучших команд мира. Это доказала первая игра. Для нас важно не терять самих себя, оставаться собой, показывать смелось, показывать свою игру. При этом понимая, что против такой команды мы не должны совершать ошибки", – цитирует Фонсеку Tribuna.com.

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