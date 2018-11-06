Гвардиола: Матч против Шахтера – важнейший для Манчестер Сити на сегодня

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

"Самая важная игра для нас на данный момент – против Шахтера. Мы потеряли очки в домашнем поединке против Лиона, и теперь для нас каждый матч как финал. Потом у нас будет три-четыре дня, чтобы подготовиться к дерби с Манчестер Юнайтед.

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Гюндоган и Отаменди готовы играть. Травмированны только Де Брюйне и Мангала. Считаю, что нам по силам выйти в плей-офф. Мы пройдем в 1/8 финала, если выиграем два следующих матча на своем поле. Ряд больших клубов вылетят, поэтому участие в плей-офф – уже серьезное достижение.

Каждый розыгрыш Лиги чемпионов сложнее предыдущего. Соперники становятся сильнее. Здесь дело не в силе национального чемпионата. Честно говоря, не могу сказать, что АПЛ – самая сильная лига Европы", – передает слова испанца пресс-служба УЕФА.

Поединок Манчестер Сити – Шахтер начнется завтра, 7 ноября, в 22:00. После 3 туров "горожане" набрали 6 очков, у дончан 2 пункта. Первый поединок в Харькове завершился поражением Шахтера со счетом 0:3.

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