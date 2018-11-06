Црвена Звезда уверенно победила Ливерпуль – сенсация дня в Лиге чемпионов

Матч 4-го тура Лиги чемпионов между лидером и аутсайдером группы С завершился сенсациною победой белградской команды.

Ливерпуль провел неубедительно весь матч, так и не найдя возможности разбить оборонительные цепочки Црвены. Эта проблема стала заметной с первых минут, и ничего лучше, чем дальние удары, мерсисайдцы не придумали – впрочем, и Роберстон, и Милнер пробивали над перекладиной. Лучший момент отличиться в первом тайме у гостей состоялся на 17-й минуте, когда Старридж из пределов штрафной пробил мимо дальней штанги. Сербы свои шансы ценили: на 15-й Савич пробил после углового чуть неточно, на 22-й Алиссон после выстрела Эль-Фарду вытащил мяч из правого нижнего угла, а потом Милан Павков замкнул подачу с корнера – 1:0 . Через семь минут все тот же Павков подхватил мяч в центре, отклеился от Вейналдума и пальнул метров с 25-ти – 2:0! Ливерпуль был шокирован и до конца первой части матча, несмотря на контроль мяча, реальных шансов забить так и не получил.

Второй тайм Ливерпуль провел ещё более сухо. Да, мерсисайдцы окончательно присвоили мяч и не выпускали хозяев с их половины поля, однако те особо и не настаивали на контратаках. У Ливерпуля до последней трети игры не было ни одного момента – кроме прострела Робертсона на старте, когда мяч после рикошета облизнул перекладину. На 70-й минуте инициативу на себя взял Салах, который с дальнего расстояния зарядил в направлении ближней девятки. Голкипер достаточно спокойно взял этот мяч, однако через две минуты всё тот же Салах с отскока пробил точнее – штанга спасла Црвену Звезду. Мохамед пытался разгонять атаки, обыгрывать, бить из острых углов и даже закручивать в ворота с угловых, однако сербы до самого финального свистка оборонялись прекрасно. Ливерпуль так и не забил ни одного гола.

После этой победы Црвена Звезда набрала четыре очка, но из-за ужасной разницу забитых и пропущенных она остается на последнем месте в группе. У ПСЖ пока такое же количество очков, у Наполи – на одно больше. Ливерпуль остался на первом месте, имея в активе шесть очков, но преследователи свой поединок еще не сыграли.

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019, 4-й тур, группа С

Црвена Звезда – Ливерпуль – 2:0

Голы: Павков, 22, 28