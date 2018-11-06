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Луческу не отказывался играть в Украине и предложил Шевченко сыграть два матча, – Цыганык

12:58 169 Читати українською
Луческу не отказывался играть в Украине и предложил Шевченко сыграть два матча, – Цыганык
Игорь Цыганык / Фото: соцсети

По словам ведущего программы "Профутбол" Игоря Цыганыка, два товарищеских матча между Украиной и Турцией – инициатива именно Луческу.

Ранее ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык сообщал, что матч Украина – Турция может не состояться в Днепре из-за Луческу.

Шевченко обнародовал заявку на матчи со Словакией и Турцией – в списке молодой талант Динамо

Впоследствии ему позвонил сам тренер турецкой сборной и объяснил ситуацию.

"Мне позвонил Луческу! Сказал, что никогда не отказывался играть в Украине Оказывается он первым предложил Шевченко сыграть два товарищеских матча! И действительно первая игра должна была быть в Украине, вторая в Турции! Но ввиду того, что в погодные условия прогнозируются не самые лучшие, Луческу попросил турецкую федерацию найти возможность первую игру ноябрьскую сыграть в Анталии, а вторую – весной в Украине! В любом городе, которое предложит украинская федерация!!!", – написал Цыганык в своем Twitter.

Товарищеский матч Украина – Турция запланирован на 20 ноября. Также было анонсировано, что поединок состоится на Днепр-Арене.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

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Теги
Сборная Украины Мирча Луческу Мирча Луческу Украина - Турция Турция Турция Украина Украина Игорь Цыганык
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