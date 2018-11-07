Локомотив повторил антирекорд Лиги чемпионов

Подопечные Юрия Семина не смогли одержать хотя бы одно очко в 4-х матчах Лиги чемпионов.

Локомотив стал второй командой в истории Лиги чемпионов, которая была сеяной в первой корзине при жеребьевке, и одержала ни одного очка за 4 матча турнира, потеряв даже теоретические шансы на выход в плей-офф турнира, сообщает Gracenote Live.

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Ранее подобное "достижение" удавалось английскому Блэкберну в сезоне 1995/16. Отметим, что Локомотив на выезде крупно уступил Порту.