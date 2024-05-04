В пятницу, 3 мая, в Ньоне состоялась жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы-2024/25 (U-19). Итоги ищите в этой новости на "Футбол 24".

Согласно результатам жеребьевки юношеская сборная Украины (игроки 2006 года рождения), которую возглавляет Дмитрий Михайленко, оказалась в группе 1, сообщает официальный сайт УАФ.

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Соперниками "сине-желтых" стали сборные Нидерландов, Словении и Казахстана. Места проведения мини-турниров и конкретные даты (2-10 сентября, 7-15 октября, 11-19 ноября) станут известны позже.

Результаты жеребьевки квалификационного раунда Евро-2025 (U-19):

Группа 1: Украина, Нидерланды, Словения, Казахстан.

Группа 2: Германия, Венгрия, Кипр, Андорра.

Группа 3: Англия, Бельгия, Болгария, Литва.

Группа 4: Турция, Польша, Мальта, Гибралтар.

Группа 5: Франция, Шотландия, Уэльс, Лихтенштейн.

Группа 6: Чехия, Финляндия, Швейцария, Сан-Марино.

Группа 7: Ирландия, Исландия, Азербайджан, Молдова.

Группа 8: Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Черногория.

Группа 9: Норвегия, Швеция, Грузия, Эстония.

Группа 10: Испания, Австрия, Косово, Фарерские острова.

Группа 11: Израиль, Дания, Северная Ирландия, Албания.

Группа 12: Словакия, Латвия, Северная Македония, Люксембург.

Группа 13: Сербия, Хорватия, Армения, Беларусь.

Напомним, в элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут соревноваться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такой пропуск получила автоматически.

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