Лига чемпионов: Барселона упустила победу над Интером, однако первой вышла в плей-офф турнира

Состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов в группе B. Интер дома спасся в матче с Барселоной, Тоттенхэм одержал первую победу на групповом этапе.

Тоттенхэм на Уэмбли принимал ПСВ. Гости смогли забить быстрый гол уже на 2-й минуте после стандарта. Де Йонг выиграл борьбу в воздухе после подачи углового и точно пробил по воротам Льориса.

После забитого мяча голландцы сели на свою половину поля и оборонялись. У "шпор" было немало моментов для того, чтобы сравнять счет в первом тайме, однако этого не произошло.

Ліга чемпіонів: Атлетіко у рідних стінах впевнено переграв Борусію Д

Во втором тайме Тоттенхэм продолжал давить на ворота ПСВ и это принесло свои плоды на 78-й минуте, когда Кейн результативно пробил по воротам гостей после передачи Фернандо Льоренте. А уже через 10 минут после первого гола неугомонный Кейн принес победу Тоттенхэму фантастическим ударом на 89-й минуте. В итоге, 2:1 – волевая победа "шпор".

В другом матче группы B Интер в Милане принимал Барселону. "Блаугранас" владели тотальным преимуществом на протяжении всего матча, однако уверенная игра в обороне Интера и голкипера Хандановича не позволяла гостям открыть счет. "Сине-гранатовые" никак не могли превратить моменты в забитые голы, однако подопечным Вальверде все же удалось отличиться. На 83-й минуте Коутиньо разогнал контратаку и отпасовал на Малкома, который ударом с фланга не оставил шансов Хандановичу, забив дебютный гол в Лиге чемпионов за Барселону.

Однако недолго праздновала Барселона, ведь Интер использовал едва ли не единственный свой полумомент. В собственной штрафной неудачно сыграл Бускетс и мяч предательски оказался в ногах Икарди, который сравнял счет, шокировав Барселону. Поединок в итоге завершился вничью 1:1. Подопечным Спалетти удалось выжать максимум из минимального количества возможностей. Барселона могла разгромить Интер, однако получила лишь ничью.

Несмотря на ничью в Милане, Барселона стала первой командой в нынешней Лиге чемпионов, которая гарантировала себе место в плей-офф турнира. Даже если "блаугранас" проигрывают в двух матчах группового этапа, которые остались, каталонцы не финишируют ниже второго места в квартете B.

Барселона с 10 пунктами лидирует в своей группе, Интер, несмотря на поражение, остался на второй позиции (7 очков). Тоттенхэм благодаря победе над ПСВ увеличил свой очковый задел до 4 баллов и занимает 3 место. Аутсайдер группы – ПСВ, в активе которого 1 пункт.

Шальке без Коноплянки дома победил Галатасарай

Лига чемпионов, группа B, 4-й тур

Тоттенхэм – ПСВ – 2:1

Голы: Кейн, 78, 89 – Де Йонг, 2

Интер – Барселона – 1:1

Голы: Икарди, 87 – Малком, 83