Шальке без Коноплянки дома победил Галатасарай

В матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шальке дома победил Галатасарай.

Шальке в рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов дома принимал Галатасарай. Евгений Коноплянка провел весь матч на скамейке запасных.

Уже на 4-й минуте встречи Бургшталлер открыл счет в матче, а во втором тайме Марк Ут установил окончательный счет.

Шальке после 4 туров 8 очков и находится на 2 строчке в турнирной таблице группы D, Галатасарай третий с 4 пунктами.

Лига чемпионов. Группа D, 4 тур

Шальке – Галатасарай – 2:0

Голы: Бургшталлер, 4, Ут, 57