Головні новини футболу 6 листопада: Барселона першою вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів, Ліверпуль і Монако зганьбилися

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 листопада.

Ліга чемпіонів

Барселона стала першою командою, яка вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. Каталонці втратили перемогу над Інтером, але це не завадило їм достроково вийти з групи B. У іншому матчі цього квартету Тоттенхем здобув вольову вікторію над ПСВ завдяки дублю Кейна.

Ліверпуль сенсаційно програв Црвені Звезді – серби досить впевнено здобули 3 очки. "Скаузери" вперше в історії клубу тричі поспіль поступилися на виїзді в ЛЧ і ускладнили собі життя. Другий матч групи С завершився нічиєю між Наполі та ПСЖ – всі команди зберігають шанси на 1/8 фіналу.

Дортмундська Борусія без шансів поступилася Атлетіко, а Монако зганьбився на власному полі жахливим розгромом від Брюгге, водночас встановивши унікальне антидосягнення. Монегаски вже не вийдуть з групи А.

Шальке без Коноплянки вдома переміг Галатасарай і значно покращив свої перспективи на весну в Лізі чемпіонів. У паралельній грі російський Локомотив зазнав 4 поразки в групі та повторив антирекорд турніру.

Манчестер Сіті – Шахтар

Сьогодні о 22.00 донецький Шахтар проведе матч Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті на виїзді. "Гірники" вирушили до Англії з усіма лідерами у складі. Тайсон зможе зіграти, а от щодо Марлоса існують сумніви. Ярослав Ракицький, який провалив на вихідних Класичне, не втратив довіру Паулу Фонсеки.

Головний тренер Шахтаря поділився своїми очікуваннями від матчу на прес-конференції. Хосеп Гвардіола, у свою чергу, заявив, що матч проти донеччан – найважливіший для Манчестер Сіті на сьогодні. Експерти переважно не вірять в успіх української команди.

Україна – Туреччина

Товариський матч між збірними України та Туреччини, схоже, все ж відбудеться не в Дніпрі, а на полі суперника. Спершу про це повідомили інсайдери, потім підтвердив інформацію головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко.

Причина в небажанні коуча турків Мірчі Луческу грати у листопаді в Україні через погодні умови. Румунський фахівець запропонував провести ще один спаринг навесні вже на українських полях.