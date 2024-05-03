"У Анчелотти есть проблема с вратарями, но это та проблема Лунина и Куртуа, которую хочет иметь любой тренер. Мало кто думал, что Лунин окажется топ-вратарем, который может выйти и сыграть в матче любого уровня. Куртуа вряд ли сыграет с Баварией, но он может рассчитывать на финал, если команда туда выйдет.

"Лунин – это не Куртуа": в Испании озвучили две претензии к украинцу и отправляют на скамейку до конца сезона

В команде такого уровня тренеру всегда приходится принимать несправедливые решения, потому что слишком много классных игроков. Сейчас лучший выбор Анчелотти – это Лунин. А в финале, если Реал там окажется, это может быть Куртуа. Если Тибо успеет сыграть пару матчей и показать, что он снова лучший вратарь мира. В противном случае мы не должны волноваться из-за уровня Лунина", – цитирует Каньисареса Marca.

Напомним, в первом полуфинале Лиги чемпионов с Баварией ворота Реала защищал украинец. Кто будет играть в ответном матче – пока неизвестно. Куртуа, который в текущем сезоне дважды получал тяжелые травмы колена, уже восстановился и постепенно набирает форму.

Анчелотти зол на Лунина, но не из-за пропущенного гола – в Испании раскрыли закулисье матча с Баварией