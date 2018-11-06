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Фонсека: Ракицкий сыграет против Манчестер Сити

22:00 43 Читати українською
Фонсека: Ракицкий сыграет против Манчестер Сити
Ярослав Ракицкий / ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал участие защитника Ярослава Ракицкого в матче 4 тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Странно обсуждать этот вопрос. Ракицкий в матче с Динамо ушел за 35 минут до конца матча, это была обычная замена, которая может произойти с любым из игроков.

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Не знаю, почему появляются такие вопросы. Как доказательство, завтра Ракицкий будет играть, никаких проблем с ним нет", – сказал Фонсека Youtube-каналу Шахтера.

Матч Манчестер Сити – Шахтер состоится 7 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
23
час
:
18
мин
Шахтер
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