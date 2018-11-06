Манчестер Сити – Шахтер: Цыганык не верит в успех "горняков"

Ведущий программы Профутбол Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер.

"Честно говоря, у меня только одна надежда, что с Тайсоном Шахтер сыграет лучше. Марлос, кажется, еще не восстановился после травмы. Против Динамо было очень сложно, однако после появления Тайсон игра наладилась.

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Думаю, скорее всего, в Манчестере будет играть Болбат и Нем. Фернандо травмирован. Сложно что-то говорить, тем более, у Шахтера настоящий беспорядок в обороне. Как показала игра с Динамо, проблемы очень серьезные.

Хочу быть оптимистом, но если смотреть на вещи реально, то поставлю на то, что Манчестер Сити выиграет с разницей, по крайней мере, в два гола. Прогнозирую, что команда Гвардиолы забьет три мяча или больше, а один из них будет в активе Давида Силвы. Не удивлюсь, если Зинченко сыграет в матче. Если будут букмекеры принимать на такое ставки, можно попробовать.

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Считаю, что „Шахтер“ будет создавать моменты в гостях, однако не верится, что "горняки“ забьют", – цитирует Цыганыка Рейтинг Букмекеров.