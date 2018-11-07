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Монако – Брюгге – 4:0 – видео голов и обзор матча

00:55 12 Читати українською
Монако – Брюгге – 4:0 – видео голов и обзор матча
Монако – Брюгге – 4:0 – видео голов и обзор матча

Брюгге на выезде камня на камне не оставил от Монако в матче Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Брюгге на выезде разгромил Монако. Разгромный счет был установлен уже на 24 минуте. Ванакен сначала забил с передачи Ритса, а чуть позже реализовал пенальти. Третий гол на счету Уэсли, которому ассистировал Вормер.

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Монако имел пару возможностей, чтобы забить хотя бы гол, однако так ничего и не удалось. А вот Брюгге во втором тайме отличился еще раз, Вормер поставил точку в матче.

Лига Чемпионов 2018/19, 4 тур, группа A

Монако – Брюгге – 0:4

Голы: Ванакен, 12, 17,(пен), Уэсли, 24 Вормер, 85

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Монако - Брюгге: Вторник 06 ноября 2018

Монако
Матч окончен
0 : 4
Брюгге
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