Монако – Брюгге – 4:0 – видео голов и обзор матча

Брюгге на выезде камня на камне не оставил от Монако в матче Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.

Брюгге на выезде разгромил Монако. Разгромный счет был установлен уже на 24 минуте. Ванакен сначала забил с передачи Ритса, а чуть позже реализовал пенальти. Третий гол на счету Уэсли, которому ассистировал Вормер.

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Монако имел пару возможностей, чтобы забить хотя бы гол, однако так ничего и не удалось. А вот Брюгге во втором тайме отличился еще раз, Вормер поставил точку в матче.

Лига Чемпионов 2018/19, 4 тур, группа A

Монако – Брюгге – 0:4

Голы: Ванакен, 12, 17,(пен), Уэсли, 24 Вормер, 85

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