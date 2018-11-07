Лига чемпионов: Атлетико в родных стенах уверенно переиграл Боруссию Д, Порту разбил Локомотив

Состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов в группах А и D.

В матче группы А Атлетико принимал Боруссию Д. Хозяева с первых минут взяли инициативу в матче, дортмундцы были не прочь играть вторым номером.

Подопечные Симеоне постоянно владели мячом и иногда создавали моменты у ворот Боруссии, однако Бюрки был непробиваемым до 33-й минуты поединка, когда Фелипе Луис прострелом нашел Сауля, который пробил по воротам. Мяч попал в защитника "шмелей", однако отрикошетил в ворота гостей.

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Атлетико во втором тайме имел несколько возможностей удвоить свое преимущество, однако невысокая реализация моментов и кураж, который поймал Бюрки, не позволяли это сделать. Боруссия очень редко создавала моменты, которые успешно нейтрализовали оборона испанского клуба. На 80-й минуте Атлетико таки смог забить второй раз. Томас розогнал контратаку Атлетико и ассистировал Гризману, который результативным ударом в дальний угол ворот отправил мяч в сетку.

В итоге Атлетико уверенно победил дортмундскую Боруссию на Ванда Метрополитано. После 4-х туров Атлетико занимает вторую позицию в квартете А. В активе испанского клуба 9 очков. Боруссия несмотря на поражение осталась на первом месте, опережая Атлетико по дополнительным показателям.

В матче другом матче игрового дня Порту не оставил шансов Локомотиву. Подопечные Семина фактически ничего не создали в течение матча, имели мало моментов. Порту дома тотально доминировал в матче и смог забить уже на 2-й минуте. Удвоить свое преимущество португальцы смогли под занавес первого тайма.

Во второй 45-минутке Порту продолжал "висеть" на воротах Локомотива, однако на 59-й минуте Фарфан сумел забить гол из-за неудачных действий Ксильяса. Хозяев это не испугало и они забили еще дважды до конца матча, разгромив российский клуб.

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Лига чемпионов, группа А, 4-й тур

Атлетико – Боруссия Д – 1:0

Голы: Cауль, 33, Гризманн, 80

Лига чемпионов, группа D, 4-й тур

Порту – Локомотив – 4:1

Голы: Эррера, 2, Марега, 42, Корона, 67, Отавио, 90+3 – Фарфан, 59