Наполи и ПСЖ расписали яркую ничью в Лиге чемпионов

Наполи принимал Пари Сен-Жермен в рамках 4 тура группового раунда Лиги чемпионов. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

ПСЖ в предыдущем туре едва спас ничью дома против Наполи, а на выезде Томас Тухель собирался взять реванш. Сенсационное поражение Ливерпуля от Црвены Звезды стало подарком для обеих команд.

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Первую половину встречи команды провели достаточно пассивно. К середине тайма соперники поочередно контролировали мяч в центре поля, строя затяжные атаки – опасности было минимум. Неймар пытался проскакивать мимо нескольких оппонентов, но его останавливали. Неаполитанцы также редко заставляли Джанлуиджи Буффона нервничать.

Впоследствии ПСЖ и Наполи обменялись полумоментами Мбаппе и Мертенса – первый не попал в ворота "ударом ван Бастена", а бельгиец растерялся в решающий момент. Команды немного прибавили в активности, начали стрелять по воротам, пусть и со сложных позиций.

Непосредственно перед перерывом Наполи получил шанс открыть счет, но не воспользовался им – удар Инсинье разминулся с каркасом ворот. Зато ПСЖ своей возможностью воспользовался в компенсированное время. Мбаппе ворвался в штрафную, потанцевал перед соперниками и выложил мяч на Берната – Хуан протолкнул его в сетку.

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На старте второго тайма пошла совсем другая игра. Наполи проснулся и зажал парижан на их половине поля. На ворота Буффона обрушился шквал атак. Опытный голкипер сначала потянул удар Максимовича, а затем лишил гола Мертенса, вытащив мяч из-под перекладины. Далее в течение одной минуты дважды на ударную позицию выходил Кальехон – раз спас Керер, во втором случае – очередной сейв Джиджи.

Прежде чем пропустить, Буффон взял еще удар Фабиана Руиса. Итальянец делал все возможное, чтобы сохранить ворота сухими, но фейл Тьяго Силвы сделал его бессильным. На 61 минуте капитан ПСЖ допустил ужасную ошибку, после которой Кальехон пробросил мяч и заработал пенальти. Инсинье с 11 метров был точен – 1:1.

Сравняв счет, Наполи ослабил давление, а ПСЖ отвел игру от своих ворот, но даже выход Эдинсона Кавани не слишком улучшил атаки французов. Матч пошел по спокойному сценарию. Под занавес встречи наилучшие шансы на противоположных концах поля упустили Мбаппе и Кальехон. В итоге – ничья.

После 4 туров Наполи с 6 очками догнал Ливерпуль на вершине группы С. ПСЖ, имея на один балл меньше, находится на 3 месте.

Интересные факты

– Килиан Мбаппе в 18 последних матчах ЛЧ принял непосредственное участие в 17 голах – 12 забил и 5 раз ассистировал.

– ПСЖ набрал после 4 туров группового этапа ЛЧ только 5 пунктов – их худший доработок с сезона 2004/05.

– Лоренцо Инсинье впервые в карьере забил в 3 матчах ЛЧ подряд. Итальянец принял непосредственное участие в 11 голах "партенопеи" за 9 последних матчей (8 мячей и 3 ассиста).

– Хуан Бернат забил первый гол в ЛЧ с декабря 2016-му. Это дебютный гол испанца за ПСЖ.

– Наполи впервые в истории не проиграл в 4 матчах ЛЧ подряд.

– Этот матч стал 200-м для Карло Анчелотти в ЛЧ.

– ПСЖ прервал 3-матчевую серию выездных поражений в ЛЧ.

Лига чемпионов, 4 тур

Наполи – ПСЖ – 1:1

Голы: Инсинье, 62 (пен) – Бернат, 45+2

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