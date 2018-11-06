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Монако пропустил 3 гола за 25 минут в Лиге чемпионов и установил уникальное антидостижение

21:21 159 Читати українською
Монако пропустил 3 гола за 25 минут в Лиге чемпионов и установил уникальное антидостижение
Монако – Брюгге / Opta

Подопечные Анри умудрились пропустить трижды за менее чем полчаса матча Лиги чемпионов против Брюгге.

Монако – первая команда из Франции, которая пропустила три гола за 25 минут в домашнем матче Лиги чемпионов, сообщает Opta.

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Подопечные Тьерри Анри принимают в родных стенах Брюгге в рамках 4-го тура Лиги чемпионов и уступают после перерыва со счетом 0:3.

Гости открыли счет уже на 12-й минуте усилиями Ванакена. Через 5 минут тот же Ванекен оформил дубль, реализовав пенальти, а разгромный счет установил Уэсли, который отличился на 24-й минуте встречи.

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Лига чемпионов4 турЛуи ІІ (Монако)

Монако - Брюгге: Вторник 06 ноября 2018

Монако
Матч окончен
0 : 4
Брюгге
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