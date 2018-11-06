Шевченко подтвердил, что матч Турция – Украина состоится в Анталии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что спарринг против Турции состоится в Анталии.

"Да, эта игра действительно состоится в этом турецком городе", – сказал Шевченко Команда 1.

Матч Турция – Украина состоится в Анталии, – Бурбас

Поединок Турция – Украина состоится 20 ноября. Также сообщалось о возможности еще одного спарринга между этими командами, но уже в Украине.

Напомним, "желто-синие" выиграли свою группу в Лиге наций и стали первой сборной, вышедшей в дивизион А.

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