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Манчестер Сити – Шахтер: "горняки" отправились в Англию со всеми лидерами в составе

10:12 117 Читати українською
Манчестер Сити – Шахтер: "горняки" отправились в Англию со всеми лидерами в составе
Марлос полетел с Шахтером на матч с Ман Сити / фото: ФК Шахтер

Шахтер отправился в Англию на поединок 4 тура группового турнира Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Делегация Шахтера вылетела в Англию на матч 4 тура ЛЧ против Манчестер Сити, сообщает Sportarena.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека взял на матч 22 игрока, из которых в заявку на поединок попадут только 18.

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Полностью список игроков Шахтера выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Николай Матвиенко, Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко

Полузащитники: Майкон, Сергей Болбат, Андрей Тотовицкий, Виктор Коваленко, Маркиньос Сиприано, Дентиньо, Веллингтон Нем, Алан Патрик, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Отметим наличие в списке Марлоса, который пропустил 4 поединка из-за травмы, а накануне вернулся в общую группу.

Поединок Манчестер Сити – Шахтер начнется завтра, 7 ноября, в 22:00. После 3 туров "горожане" набрали 6 очков, у дончан 2 пункта. Первый поединок в Харькове завершился поражением Шахтера со счетом 0:3.

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
1
дн
:
9
час
:
44
мин
Шахтер
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