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Ливерпуль впервые в истории клуба трижды подряд проиграл на выезде в Лиге чемпионов

6 ноября 22:41 159 Читати українською
Ливерпуль впервые в истории клуба трижды подряд проиграл на выезде в Лиге чемпионов
Црвена Звезда сенсационно побеждает Ливерпуль

"Красные" установили клубное антидостижение после сенсационного поражения в Белграде.

Црвена Звезда в родных стенах сенсационно выиграла у Ливерпуля в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Это поражение стало третьим подряд для "красных" в Лиге чемпионов.

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Ливерпуль впервые в своей истории проиграл три матча на выезде в самом престижном клубном турнире Европы, информирует Opta.

В прошлогодней Лиге чемпионов мерсисайдцы в Риме проиграли Роме, а в нынешнем розыгрыше в Неаполе уступили Наполи и в Белграде уступили Црвене Звезде.

Напомним, Црвена Звезда уверенно обыграла Ливерпуль в Белграде.

Лига чемпионов4 турСтадион им. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Ливерпуль: Вторник 06 ноября 2018

Црвена Звезда
Матч окончен
2 : 0
Ливерпуль
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Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Црвена Звезда - Ливерпуль
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