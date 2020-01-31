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Главные новости футбола 31 января: Барселона устроила погром в Кубке Испании, топ-клубы взорвали трансферный рынок

07:00 176 Читати українською
Главные новости футбола 31 января: Барселона устроила погром в Кубке Испании, топ-клубы взорвали трансферный рынок
Барселона устроила погром в Кубке Испании, топ-клубы взорвали трансферный рынок

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за четверг, 30 января.

Украина и мир

Шахтер завершил первый сбор победой над Словацко. Опанасенко стал игроком Ворсклы. Рух объявил о подписании Бандуры.

Динамо больше, чем Шахтер – УПЛ огласила полный список матчей, на которых будет использован VAR.

Лунин впечатляет испанцев топ-техникой: украинец за пару недель в Овьедо уже успел получить 2 признания.

Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив Леганес – каталонцы добыли самую крупную победу при Сетьене.

Трансферы

Рома подписала форварда Барселоны Переса и отпустила Флоренци в Валенсию. Манчестер Юнайтед объявил о переходе Бруну Фернандеша.

Милан продал Пйонтека в берлинскую Герту, а Родригеса отдал в аренду ПСВ. Алькасер стал игроком Вильярреала. Наполи подписал форварда сборной Италии.

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