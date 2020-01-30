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Манчестер Юнайтед объявил о переходе Бруну Фернандеша – известны подробности контракта

20:00 19 Читати українською
Манчестер Юнайтед объявил о переходе Бруну Фернандеша – известны подробности контракта
Сульшер и Фернандеш / Сайт Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед официально согласовал трансфер полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша.

Португалец подписал с новым клубом контракт на 5,5 лет с возможностью продления еще не один, информирует официальный сайт "красных дьяволов".

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Ранее Спортинг заявил, что получит за своего капитана 55 млн евро, которые с бонусами могут вырасти до 80-ти. Бруну Фернандеш провел 17 матчей в текущем чемпионате Португалии в составе Спортинга, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами. По неофициальной информации, зарплата хавбека в Манчестер Юнайтед составит 6 млн евро в год.

Напомним, перед Спортингом Фернандеш защищал цвета Сампдории, Удинезе, Новары и Боавишты. Также в активе новичка МЮ 2 гола в 19 матчах за сборную Португалии.

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