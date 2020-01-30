Рух объявил о подписании Бандуры

Экс-голкипер Львова Александр Бандура продолжит карьеру в Рухе.

Лидер Первой лиги на своем официальном сайте объявил о переходе опытного вратаря на правах свободного агента.

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Бандура подписал с львовянами контракт на 1,5 года, он будет выступать под номером 33. Предыдущим клубом голкипера был Львов, за который он провел 30 матчей в прошлом сезоне и первой части текущего. Также Бандура защищал цвета Вереса, Феникса и донецкого Металлурга.

Напомним, Рух ушел на зимний перерыв в статусе лидера Первой лиги, но сменил главного тренера. Вместо Леонида Кучука команду возглавил Юрий Бакалов.

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