Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив Леганес – каталонцы добыли самую крупную победу при Сетьене

Леганес завершил свои выступления в Кубке Испании, потерпев сокрушительное поражение от Барселоны в выездном матче на Камп Ноу.

Матч начался без разведки, с неожиданным ударом Леганеса на 20-й секунде (Брейтвейт неточно стрелял с дистанции) и высоким прессингом со стороны гостей. Впрочем, Барселону это не сбило с толку. Забрав мяч под свой контроль, каталонцы открыли счёт уже на 4-й минуте: Месси запустил Семеду в прорыв по правому флангу на край штрафной, а тот выкатил передачу в спины защитникам на Гризманна – Антуан же вторым касанием спокойно отправил сферу в ворота.

На 9-й минуте "блаугранас" провели второй гол с комбинации, начатой ​​всё тем же Месси и завершенной Видалем Артуро пробивал с метра, Куэльяр парировал, а Гризманн тут же сыграл на добивании – впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда у Альбы. Леганес огрызнулся дальним выстрелом Месы на 12-й минуте (мимо дальней штанги) и очень неточным ударом Руйбаля на 14-й, однако едва не пропустил на 17-й вследствие поперечной передачи Де Йонга на левый край штрафной – Фати остроумно пропустил её на Альбу, а Жорди мощно пробил в правый нижний. Рядом с каркасом.

Во второй половине первого тайма преимущество Барселоны стало тотальным, что вылилось в несколько моментов. Так, на 19-й минуте Видаль стрелял с острого угла во внешнюю сторону сетки, на 26-й Лангле слабо пробивал головой с подачи Месси, а на 27-й Гризманн нанёс удар с левого края штрафной в правый нижний угол – рикошет от Авазиема спас Леганес, но ненадолго. Через несколько секунд Лео навесил с углового на ближнюю штангу, а Лангле замкнул головой под дальнюю – 2:0.

Леганес едва не сыграл этот гол на 32-й минуте после прорыва Оскара Родригеса на край штрафной и удара в дальнюю девятку. Мяч рикошетом пролетел над перекладиной, а подачу с корнера замыкал Авазием – выше ворот. Это был последний опасный момент в первом тайме. Постепенно Барса забрала "круглого" под контроль и заставила сидеть гостей в обороне. "Пепинерос" довольно успешно держали каталонцев на дистанции, уйдя на перерыв без третьего пропущеного гола.

Старт второго тайма мало чем отличался от завершения первого. Леганес оборонялся, даже не думая об атаке, а каталонцы лениво катали мяч на чужой половине поля, нанеся всего один неточный удар на 53-й минуте. Тренер гостей Хавьер Агирре поверил, что сможет зацепиться за ничью, выпустив на поле Кевина Родригеса и Хави Эрасо, однако уже на 59-й минуте каталонцы закрыли интригу. Месси получил передачу от де Йонга на ход по правому флангу, ворвался на край штрафной, убрал Авазиема протаранил Сиоваса и пробил с рикошетом от Тарина – мяч полетел под левую штангу в противоход Куэльяру. 3:0!

После этого всё стало понятно. Агирре выпустил в атаку юного Пломера, а Сетьен последовательно снял с игры Видаля, Альбу и Гризманна, бросив в бой Ракитича, Фирпо и Артура. Каталонцы продолжили катать мяч на чужой половине поля без особого обострения, а Леганес вообще ничем не мог ответить. В конце концов, такой ход игры привел к четвёртому голу: на 78-й минуте Фати запорол выход один-на-один с Куэльяром, Месси сыграл на добивании и попал в Авазиема, который стоял на линии – впрочем, тут же на мяче оказался Артур. 4:0. На 89-й же Лео поставил точку в матче, реализовав выход один-на-один с голкипером.

Таким образом, Барселона уверенно довела матч до крупнейшей победы под руководством Кике Сетьена – 5:0. Каталонцы празднуют выход в четвертьфинал Кубка. Там её уже ждут Реал, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Сосьедад и Гранада.