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Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив Леганес – каталонцы добыли самую крупную победу при Сетьене

21:55 185 Читати українською
Барселона вышла в четвертьфинал Кубка Испании, разгромив Леганес – каталонцы добыли самую крупную победу при Сетьене
Барселона – Леганес: отчёт на матч 1/8 финала Кубка Испании

Леганес завершил свои выступления в Кубке Испании, потерпев сокрушительное поражение от Барселоны в выездном матче на Камп Ноу.

4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси
 
4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси

Матч начался без разведки, с неожиданным ударом Леганеса на 20-й секунде (Брейтвейт неточно стрелял с дистанции) и высоким прессингом со стороны гостей. Впрочем, Барселону это не сбило с толку. Забрав мяч под свой контроль, каталонцы открыли счёт уже на 4-й минуте: Месси запустил Семеду в прорыв по правому флангу на край штрафной, а тот выкатил передачу в спины защитникам на Гризманна – Антуан же вторым касанием спокойно отправил сферу в ворота.

На 9-й минуте "блаугранас" провели второй гол с комбинации, начатой ​​всё тем же Месси и завершенной Видалем Артуро пробивал с метра, Куэльяр парировал, а Гризманн тут же сыграл на добивании – впрочем, взятие ворот отменили из-за офсайда у Альбы. Леганес огрызнулся дальним выстрелом Месы на 12-й минуте (мимо дальней штанги) и очень неточным ударом Руйбаля на 14-й, однако едва не пропустил на 17-й вследствие поперечной передачи Де Йонга на левый край штрафной – Фати остроумно пропустил её на Альбу, а Жорди мощно пробил в правый нижний. Рядом с каркасом.

Во второй половине первого тайма преимущество Барселоны стало тотальным, что вылилось в несколько моментов. Так, на 19-й минуте Видаль стрелял с острого угла во внешнюю сторону сетки, на 26-й Лангле слабо пробивал головой с подачи Месси, а на 27-й Гризманн нанёс удар с левого края штрафной в правый нижний угол – рикошет от Авазиема спас Леганес, но ненадолго. Через несколько секунд Лео навесил с углового на ближнюю штангу, а Лангле замкнул головой под дальнюю – 2:0.

Леганес едва не сыграл этот гол на 32-й минуте после прорыва Оскара Родригеса на край штрафной и удара в дальнюю девятку. Мяч рикошетом пролетел над перекладиной, а подачу с корнера замыкал Авазием – выше ворот. Это был последний опасный момент в первом тайме. Постепенно Барса забрала "круглого" под контроль и заставила сидеть гостей в обороне. "Пепинерос" довольно успешно держали каталонцев на дистанции, уйдя на перерыв без третьего пропущеного гола.

Старт второго тайма мало чем отличался от завершения первого. Леганес оборонялся, даже не думая об атаке, а каталонцы лениво катали мяч на чужой половине поля, нанеся всего один неточный удар на 53-й минуте. Тренер гостей Хавьер Агирре поверил, что сможет зацепиться за ничью, выпустив на поле Кевина Родригеса и Хави Эрасо, однако уже на 59-й минуте каталонцы закрыли интригу. Месси получил передачу от де Йонга на ход по правому флангу, ворвался на край штрафной, убрал Авазиема протаранил Сиоваса и пробил с рикошетом от Тарина – мяч полетел под левую штангу в противоход Куэльяру. 3:0!

После этого всё стало понятно. Агирре выпустил в атаку юного Пломера, а Сетьен последовательно снял с игры Видаля, Альбу и Гризманна, бросив в бой Ракитича, Фирпо и Артура. Каталонцы продолжили катать мяч на чужой половине поля без особого обострения, а Леганес вообще ничем не мог ответить. В конце концов, такой ход игры привел к четвёртому голу: на 78-й минуте Фати запорол выход один-на-один с Куэльяром, Месси сыграл на добивании и попал в Авазиема, который стоял на линии – впрочем, тут же на мяче оказался Артур. 4:0. На 89-й же Лео поставил точку в матче, реализовав выход один-на-один с голкипером.

Таким образом, Барселона уверенно довела матч до крупнейшей победы под руководством Кике Сетьена – 5:0. Каталонцы празднуют выход в четвертьфинал Кубка. Там её уже ждут Реал, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Сосьедад и Гранада.

blog_ava
Барселона – Леганес: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании – как это было
19:56
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Испания Барселона Барселона Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Леганес Леганес Барселона - Леганес
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