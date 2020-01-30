Барселона – Леганес – 5:0 – видео голов и обзор матча

Барселона без особого труда одолела Леганес в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Уже на четвертой минуте Антуан Гризманн голом очертил перспективы Барселоны на положительный результат в матче. В середине тайма Клеман Лангле, после навеса с углового, головой переправил мяч в сетку и сделал счет 2:0.

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После перерыва за дело взялся Лионель Месси: получив передачу от де Йонга он ворвался на край штрафной и пробил под левую стойку в противоход Куэльяру. А за минуту до окончания матча аргентинцу удался выход один на один. Между этими голами еще успел отличиться Артур.

5:0 и Барселона уверенно выходит в 1/4 финала Кубка Испании, где ее уже ждут Реал, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Реал Сосьедад и Гранада.

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