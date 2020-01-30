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Барселона – Леганес – 5:0 – видео голов и обзор матча

22:43 111 Читати українською
Барселона – Леганес – 5:0 – видео голов и обзор матча
Барселона – Леганес / Фото из открытых источников

Барселона без особого труда одолела Леганес в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси
 
4’ Антуан Гризманн
28’ Клеман Лангле
59’ Лионель Месси
78’ Артур
89’ Лионель Месси

Уже на четвертой минуте Антуан Гризманн голом очертил перспективы Барселоны на положительный результат в матче. В середине тайма Клеман Лангле, после навеса с углового, головой переправил мяч в сетку и сделал счет 2:0.

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После перерыва за дело взялся Лионель Месси: получив передачу от де Йонга он ворвался на край штрафной и пробил под левую стойку в противоход Куэльяру. А за минуту до окончания матча аргентинцу удался выход один на один. Между этими голами еще успел отличиться Артур.

5:0 и Барселона уверенно выходит в 1/4 финала Кубка Испании, где ее уже ждут Реал, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Реал Сосьедад и Гранада.

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Испания Видеоновости Барселона Барселона Леганес Леганес Барселона - Леганес
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