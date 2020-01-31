Головні новини футболу 31 січня: Барселона влаштувала погром в Кубку Іспанії, топ-клуби підірвали трансферний ринок

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за четвер, 30 січня.

Україна та світ

Шахтар завершив перший збір перемогою над Словацко. Опанасенко став гравцем Ворскли. Рух оголосив про підписання Бандури.

Динамо більше, ніж Шахтар – УПЛ оприлюднила повний список матчів, на яких буде застосований VAR.

Лунін вражає іспанців топ-технікою: українець за кілька тижнів в Ов'єдо вже встиг отримати 2 визнання.

Барселона вийшла у чвертьфінал Кубка Іспанії, розгромивши Леганес – каталонці здобули найбільшу перемогу при Сетьєні.

Трансфери

Рома підписала форварда Барселони Переса та відпустила Флоренці у Валенсію. Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Бруну Фернандеша.

Мілан продав Пйонтека в берлінську Герту, а Родрігеса віддав у оренду ПСВ. Алькасер став гравцем Вільяреала. Наполі підписав форварда збірної Італії.

Ексклюзиви "Футбол 24"

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