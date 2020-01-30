Рома объявила о подписании форварда Барселоны Переса

Нападающий Барселоны Карлес Перес продолжит карьеру в Серии А.

Карлес Перес будет защищать цвета римлян минимум до завершения нынешнего сезона, сообщает официальный сайт Ромы.

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"Волки" будут иметь право первоочередного выкупа игрока за 11 млн евро. Если 21-летний нападающий проявит себя в Италии, то римляне подпишут с ним полноценный контракт до лета 2024 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Перес провел только один матч, в котором все же сумел отличиться голом.

После 21-го тура Серии А Рома находится на 4-м месте, имея в активе 39 очков.

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