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Алькасер стал игроком Вильярреала

20:33 59 Читати українською
Алькасер стал игроком Вильярреала
Пако Алькасер (справа) / Сайт Вильярреала

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер вернулся в родной чемпионат.

Вильярреал на своем официальном сайте объявил о подписании игрока сборной Испании.

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Контракт Алькасера с новым клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, финансовые подробности сделки не сообщаются. Новичок будет выступать за "желтую субмарину" под номером 17. В текущем сезоне Алькасер сыграл 13 матчей за Боруссию Д и смог отличиться 5 голами и 2 ассистами.

Напомним, до выступлений в Бундеслиге 26-летний испанец защищал цвета Барселоны, Хетафе и Валенсии.

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