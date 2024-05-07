Защитник Борнмута Илья Забарный может получить солидное признание в клубе.

Борнмут в твиттере запустил голосование по лучшему игроку команды в сезоне 2023/24.

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Проголосовать можно за любого футболиста "вишен", в частности, и за Илью Забарного. Добавим, что украинца признали лучшим игроком Борнмута в апреле. Проголосовать можно по ссылке.

Заметим, что Илья провел за "вишен" 40 матчей в этом сезоне во всех соревнованиях, записав в свой актив 1 гол.

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