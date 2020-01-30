Шахтер завершил первый сбор победой над Словацко – Каштру удивительно угадал с заменой

"Горняки" минимально победили Словацко (1:0) на сборах в Турции благодаря голу Коваленко. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Словацко – 1:0

Гол: Коваленко, 57

Шахтер: Пятов – Болбат (Кирюханцев, 87), Хочолава, Матвиенко, Исмаили (Бондар, 36) – Степаненко (Антонио, 75), Патрик – Коноплянка (Коваленко, 56), Марлос (Тете, 75), Тайсон – Мораес (Сикан, 82).

Шахтер на первом тренировочном сборе одолел польский Лех, расписал ничью с Войводиной и уступил Пролетеру. На последний поединок перед возвращением в Украину Луиш Каштру решил поставить состав, близкий к оптимальному. Стоит отметить появление Хочолавы в центре обороны вместо Кривцова и выход в старте Коноплянки. Евгений неожиданно начал на правом фланге атаки, тогда как слева появился Тайсон, а в роли "десятки" – Марлос.

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Чемпион Украины действовал в своем стиле: строил атаки через короткий/средний пас, грамотно упражнялся с мячом, разыгрывал интересные комбинации. Правда, в завершающей стадии не хватало остроты. Мораес плохо пробил головой после подачи с правого фланга, Коноплянка издалека запустил мяч над воротами, удар Марлоса заблокировали.

Словацко свои атаки доводил до логического завершения, однако они были редкими и не слишком опасными. Вроде активности на старте встречи, когда надежно сыграл Пятов, или ударов из-за пределов штрафной, когда мяч пролетал в метрах от цели.

У Шахтера традиционно интереснее выглядел левый фланг, где хорошо поддерживал атаку Исмаили. Бразильский фулбек прекрасно выкатил на линию штрафной площади, но Марлос пробил слишком слабо. Через несколько минут Исмаили обыгрался с Патриком (Алан выполнил элегантный парашютик) и расстрелял ближний угол – голкипер Словацко был на месте.

Неприятная ситуация возникла на 34-й минуте. Исмаили плохо приземлился на газон и травмировал правую руку. Фулбек долго получал помощь, после чего с явными болевыми ощущениями ушел с поля. На его позицию переместился Матвиенко, а в центр обороны вышел Бондарь.

Во второй половине первого тайма голевых моментов, по сути, не было. Коноплянка еще раз плохо выстрелил издали, а Тайсон, обыгравшись с Мораесом, слабо ткнул мяч в направлении ворот. На противоположном конце чехи подавали во владения Пятова, но хороший акцентированный удар нанести не могли.

После перерыва картина матча не изменилась – Шахтер комбинировал, однако моменты возникали редко. Словацко побеспокоил Пятова пушечным выстрелом после стандарта – капитан справился. Среди дончан в активности добавил Болбат, который постоянно создавал ширину на правом фланге в позиционных атаках.

А наибольшую пользу Сергей принес в контратаке. Шахтер на 57-й минуте разогнал хороший выпад в две передачи и открыл счет во встрече – Болбат ассистировал Коваленко. Виктор вошел в игру минутой раньше, заменив Коноплянку, а забил чуть ли не первым касанием мяча.

Шахтер повел в счете и пытался сохранять контроль над игровой ситуацией. Впрочем, если перепасовки в центре поля остались, то острота на чужой половине исчезла совсем. К тому же "горняки" чаще стали пропускать выпады на собственные ворота. Юрошка из выгодной позиции не попал в цель, а вот стандарт заставил Пятова поработать. Украинский голкипер зафиксировал мяч на линии ворот, когда футболисты Словацко выиграли борьбу на дальней штанге.

Подопечные Луиша Каштру все же ответили парой неплохих атак правым краем. Марлос подключил Болбата – прострел фулбэка перехватили. Тете интересно разыграл с Тайсоном – этот прострел в штрафной не встретил никто. Юный вингер вообще очень неплохо поймал игру. Несколько раз обострил, а на последних минутах пробил в створ.

Матч завершился минимальной победой Шахтера – 1:0. Первый тренировочный сбор подошел к концу, уже сегодня "горняки" возвращаются из Турции в Украину.

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