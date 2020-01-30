Валенсия арендовала полузащитника Ромы Флоренци

Вингер сборной Италии Алессандро Флоренци продолжит карьеру в Ла Лиге.

Испанский Валенсия достигла договоренности с итальянской Ромой по аренде полузащитника "волков" Алессандро Флоренци, сообщает официальный сайт "летучих мышей".

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28-летний игрок сборной Италии будет играть за свой новый клуб до 30 июня 2020 года. Детали сделки не сообщаются, однако ранее отмечалось, что Валенсия возьмет Флоренци в аренду до конца текущего сезона с обязательным выкупом в июле за 16 млн евро.

Напомним, Флоренци воспитанник римского клуба. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 мн евро.

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