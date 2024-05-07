Антони грозит дисквалификация до конца сезона. Перед матчем с Кристал Пэлас звёздный бразилец назвал главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага "лысым яйцеголовым". Об этом сообщает Brasil Football, ссылаясь на Globo Sport.

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Сообщается, что неназванный партнёр Антони по команде сделал скриншот и показал его Тен Хагу. Согласно источнику, тренер должен был поговорить об этом инциденте с форвардом после матча с Кристал Пэлас, в котором Манчестер Юнайтед проиграл со счётом 0:4.

Позже этот же источник отметил, что вероятно, "стукачом" стал полузащитник Мейсон Маунт.

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