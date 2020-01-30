Опанасенко стал игроком Ворсклы

Полтавская Ворскла продолжает усиливаться перед стартом весенней части чемпионата. Очередным новичком команды Юрия Максимова стал опытный защитник Евгений Опанасенко.

29-летний бек оформил возвращения из турецкой Суперлиги. О трансфере объявил официальный сайт Ворсклы.

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Последние полтора года Опанасенко провел в Коньяспоре. Однако, закрепиться в составе середняка чемпионата Турции так и не сумел. В его активе лишь 10 матчей во всех турнирах. К тому же, в последний раз Опанасенко попадал в заявку Коньяспора на матч еще в августе 2019-го. Детали соглашения защитника с Ворсклой пока неизвестны.

К слову, Евгений Опанасенко является воспитанником запорожского Металлурга. Также он выступал за Зарю и Черноморец.

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