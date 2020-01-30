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Лунин впечатляет испанцев топ-техникой: украинец за пару недель в Овьедо уже успел получить 2 признания

22:35 147 Читати українською
Лунин впечатляет испанцев топ-техникой: украинец за пару недель в Овьедо уже успел получить 2 признания
Андрий Лунин перед матчем Овьедо – Альбасете

Андрей Лунин готовится улучшить статистику домашних матчей своего клуба. Если Овьедо хочет выжить в Сегунде, нужно побеждать Альбасете Романа Зозули.

Лунин привлек внимание Зидана своими выступлениями в аренде. Испанские СМИ пишут, что у наставника Реала наконец-то есть причины не забывать об украинце, ведь "его ситуация изменилась на 180 градусов". Ровно 2 недели назад он прибыл в состав Овьедо, чтобы мгновенно получить звание голкипера №1. За это время провел 3 матча. Если в первом допустил досадную ошибку и получил плохие оценки, а во втором "также дал причины для обеспокоенности", то третий стал однозначно положительным.

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Ла Лига выделила его сейвы в битве с Жироной отдельным видео (смотрите по переходу на YouTube), назвав топовой технику украинского стража ворот. А вот компания Fútbol Mahou, которая определяет лучших игроков месяца в клубах Примеры и Сегунды, озвучила 6 претендентов на это звание в Овьедо. И среди них оказался Лунин, хотя провел в команде только дней 15. В настоящее время экс-вратарь Зари получил не так много лайков и ретвитов, как партнеры, но еще не вечер - голосование стартовало сегодня.

Напомним, 2 февраля 2020 Овьедо может отправить команду Зозули в зону вылета второго испанского дивизиона. Начало битвы украинцев, ранее выступавших в Днепре, в 21:30 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию матча можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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