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Герта объявила о подписании Пйонтека – нападающий стал самым дорогим приобретением клуба

20:22 149 Читати українською
Герта объявила о подписании Пйонтека – нападающий стал самым дорогим приобретением клуба
Кшиштоф Пйонтек / Фото из соцсетей

Форвард сборной Польши Кшиштоф Пйонтек продолжит карьеру в Бундеслиге.

Нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек стал игроком берлинской Герты, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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24-летний футболист подписал со своей новой командой соглашение до июня 2025 года. "Россонери" получат за поляка 27 млн евро – этот трансфер стал самым дорогим в истории "старой дамы".

Напомним, Пйонтек оказался в Серии А летом 2018 года, перейдя в Дженоа из польской Краковии за 4,5 млн евро. Уже через полгода Милан выложил за поляка 38 млн евро. В текущем сезоне Пйонтек сыграл за итальянскую команду в 19 матчах, в которых сумел 5 раз отличиться в воротах соперника и еще один раз ассистировал своему партнеру по команде.

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