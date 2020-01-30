Динамо больше, чем Шахтер – УПЛ огласила полный список матчей, на которых будет использован VAR

Украинская ассоциация футбола определилась с поединками внутренней арены, на которых главным судьям будет помогать Видеоасистент арбитра.

Календарь матчей УПЛ и Кубка Украины, на которых будет применяться система VAR, был опубликован на официальном сайте УАФ.

Балакин рассказал, как украинские арбитры относятся к внедрению VAR на матчах УПЛ

Отметим, что систему планируют использовать на пяти матчах киевского Динамо и только на двух поединках донецкого Шахтера.

19 тур УПЛ

Динамо – Ворскла

Шахтер – Десна

20 тур УПЛ

СК Днепо-1 – Динамо

Заря – Олимпик

21 тур УПЛ

Динамо – Колос

Шахтер – СК Днепр-1

22 тур УПЛ

Александрия – Динамо

СК Днепр-1 – Мариуполь

1/4 финала Кубка Украины

Динамо – Александрия

Десна – Ворскла

Отмечается, что в календарь могут быть внесены коррективы, в зависимости от возможных изменений на основании решений, принятых УПЛ и УАФ.

Фургон на шістьох, обмеження в 500 кілометрів, помилки повністю не зникнуть – як працюватиме VAR в Україні