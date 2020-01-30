Динамо больше, чем Шахтер – УПЛ огласила полный список матчей, на которых будет использован VAR

Украинская ассоциация футбола определилась с поединками внутренней арены, на которых главным судьям будет помогать Видеоасистент арбитра.
Календарь матчей УПЛ и Кубка Украины, на которых будет применяться система VAR, был опубликован на официальном сайте УАФ.
Балакин рассказал, как украинские арбитры относятся к внедрению VAR на матчах УПЛ
Отметим, что систему планируют использовать на пяти матчах киевского Динамо и только на двух поединках донецкого Шахтера.
19 тур УПЛ
Динамо – Ворскла
Шахтер – Десна
20 тур УПЛ
СК Днепо-1 – Динамо
Заря – Олимпик
21 тур УПЛ
Динамо – Колос
Шахтер – СК Днепр-1
22 тур УПЛ
Александрия – Динамо
СК Днепр-1 – Мариуполь
1/4 финала Кубка Украины
Динамо – Александрия
Десна – Ворскла
Отмечается, что в календарь могут быть внесены коррективы, в зависимости от возможных изменений на основании решений, принятых УПЛ и УАФ.
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