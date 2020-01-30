Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

Скандальний бразилець повернув колишню регулярність. Франція – занадто маленька для нього.

Неймар став незамінною фігурою в ПСЖ. Скільки б не вихваляли молодого Мбаппе, саме бразилець найчастіше робить різницю, вдало поєднуючи власну ефектність з ефективністю. "Я не граю заради того, щоб вважатись першим номером. Моя мета – виходити на поле та бути щаcливим. Чому я повинен розмірковувати над зміною клубу? Контракт завершується лише через два роки. Хочу прогресувати разом з командою. Ми повинні замахнутись на Лігу чемпіонів", – розповідає 27-річний форвард в інтерв'ю France Football.

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Абстрагувавшись від проваленого трансферу в Барселону, Неймар демонструє свою найкращу версію. "У мене було декілька серйозних травм за останні два сезони, я практично не грав 6 місяців і неймовірно сумував за голами", – продовжує скандальний футболіст, який пропустив 58 поєдинків з літа 2017-го. Переїзд у Париж перетворився на безкінечні страждання. Лише через півтора року проблемна зірка починає надолужувати згаяне – з м'ячами та галактичними перформансами.

Neymar'dan tek kişilik bir resital pic.twitter.com/ZMauyACY8e — Dugout Türkiye (@DugoutTR) January 30, 2020

Томас Тухель вражений формою бразильця: "Дещо змінилося. Його самовіддача – просто фантастична. Я переконаний, що Неймар хоче залишитись". Починаючи з листопада, після м'язової травми, вихованець Сантоса майже не пропускає матчів, за винятком хіба що Кубка Ліги, де можна перемагати резервним складом. Німецький фахівець, схоже, знайшов особливий підхід до гравця, який однією ногою перебував за порогом французького гранда. Тренер вірив у нього попри всі скандали. Розкішний атакувальний квартет Неймар-Мбаппе-Ікарді-Анхель сіє хаос в оборонних редутах суперників, а бразилець ще й спокутує перед фанами. Паризька торсида вже не кидається на "десятку" з колишньою ненавистю, адже він перебуває "on fire".

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"Коли Ней відзначається одним результативним ударом або асистом, люди розповідають, що він не провів видатний поєдинок. Але його внесок майже завжди є вирішальним", – прокоментував Меньє шоу бразильця на П'єр-Моруа. Фактично самотужки прибивши Лілль власним дублем, Неймар не лише закріпив лідерство ПСЖ, але й встановив персональний рекорд – сьомий поспіль результативний матч у Лізі 1. Він окупував чемпіонат Франції. Лише легенда Марселя Гуннар Андерссон забивав 47 голів у перших 50-ти зустрічах. Цей подвиг нікому не підкорявся близько 70-ти років.

Космічні цифри Неймара поволі затьмарюють його травми. Той, хто намагався вийти з тіні Мессі, організував 101-е (!) взяття воріт (66 влучних пострілів і 35 асистів) у 57-ми поєдинках за ПСЖ. В середньому він забиває 0,86 гола за гру та виконує 0,46 результативних передач. Неймовірно, але бразилець зараз перевершує самого себе зразка Барселони (0,56 – 0,4) та Сантоса (0,52 – 0,26).

На Парк де Пренс Неймар відзначається і результативно підігрує партнерам частіше, ніж за часів славетного каталонського тріденте MSN. "Я перебуваю на піку форми", – зізнається бунтівний нападник, який у період з грудня по січень не покидає поле без забитого м'яча 8 матчів поспіль. Це його найкраща серія за останні п'ять років. За всю історію паризького клубу знайдеться лишень два виконавці з аналогічним досягненням: Карлос Б'янкі (1978/79) та Кіліан Мбаппе (2019/20). Рекордний показник у Барселоні налічував 7 поєдинків (липень-травень 2015-го).

"Я щасливий, адже забиваю і допомагаю команді перемагати. Я повністю зосереджений на ПСЖ", – наголосив Неймар після зустрічі з Ліллем. У нинішньому сезоні він може записати собі до активу 15 голів у 17-ти матчах, а також 56% успішного дриблінгу, поступаючись тільки своєму близькому товаришу Лео Мессі за вдалими обіграшами (трохи більше 70%).

Віссам Бен Єддер – наразі єдиний представник Ліги 1, який володіє більшою кількістю м'ячів (14). Мбаппе розділяє з бразильцем другу сходинку (в обох – по 13). Щоправда, сенсаційний француз марокканського походження відмовчується два матчі поспіль, тоді як Неймар блискавично скорочує дистанцію, забиваючи в середньому 1 гол за гру. Ні в Іспанії, ні в Бразилії він не був настільки ефективним. Феноменальні цифри, з якими можна боротись за "Золотий м'яч"... звісно, якщо ПСЖ черговий раз не зганьбиться у Лізі чемпіонів.

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