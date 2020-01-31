Милан отдал Родригеса в аренду ПСВ

Швейцарский защитник Рикардо Родригес продолжит свою карьеру в чемпионате Нидерландов.

Защитник Милана и сборной Швейцарии Рикардо Родригес перешел в ПСВ на правах аренды, сообщает пресс-служба нидерландцев.

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Детали сделки не разглашаются. По неофициальной информации, аренда рассчитана до конца нынешнего сезона без дополнительных опций. Милан за этот переход получит 1 миллион евро.

Напомним, Родригес начинал карьеру в Цюрихе, а с 2012 по 2017 годы защищал цвета немецкого Вольфсбурга, откуда и перебрался в Италию.

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В текущем сезоне 27-летний футболист провел за Милан лишь 5 матчей. Всего за "россонери" он сыграл 93 встречи. В его активе также 71 матч за сборную Швейцарии.