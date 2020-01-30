Наполи подписал форварда сборной Италии

Андреа Петанья получил новый клуб, однако до конца сезона будет защищать цвета СПАЛа.

Нападающий СПАЛа Андреа Петанья официально стал игроком Наполи, сообщает сайт "партенопейцев". За 24-летнего футболиста неаполитанцы выложили 18 млн евро, однако текущий сезон футболист доиграет в составе своей бывшей команды.

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Напомним, профессиональную карьеру футболиста Петанья начал в Милане в 2012 году, однако львиную долю игрового времени проводил в арендах. В январе 2016 года за 1 млн евро перешел в Аталанту, где провел три сезона. А в июле 2019-го был выкуплен СПАЛом за 12 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Андреа провел за СПАЛ 20 матчей, в которых забил 8 голов и отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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