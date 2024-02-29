Бразилец выступает за Зарю на правах аренды, Контракт 24-летнего полузащитника принадлежит бразильской Вила Нова. Луганский клуб имеет опцию выкупа Джордана за 400 тысяч евро.

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Как стало известно Футбол 24, Андерсон имеет шанс сменить клубную прописку. В подписании футболиста заинтересованы Карпаты. Также известно, что Джордана в Зарю порекомендовал Глеб Корниенко, который недавно стал главным скаутом во львовском клубе.

К слову, в составе Зари в нынешнем сезоне бразильский легионер отыграл 24 матча, в которых забил один гол. Стоит заметить, что Андерсон Джордан непременно оставался основным игроком луганчан несмотря на частую смену тренеров.

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