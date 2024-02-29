Летом 2023 года Саудовская Аравия предприняла несколько попыток переманить лидера мерсисайдцев. Впрочем, Мохамед Салах отказался от перехода.

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Как сообщил легенда сборной Египта Мидо, нападающий Ливерпуля изменил свое мнение и будет выступать в Саудовской Аравии. Салах уже подписал все документы. Стоит заметить, что ни одно авторитетное издание не подтвердило слова Мидо.

Мохамед Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. В общем египтянин провел в составе мерсисайдцев 333 матча во всех турнирах, забив 205 голов и отдал 89 ассистов. Его действующее соглашение с Ливерпулем рассчитано до 2025 года.

Напомним, Мидо выступал за ряд европейских клубов, включая Тоттенхэм, Марсель, Гент, Рому и Аякс. В составе сборной Египта нападающий завоевывал титул чемпиона Африки в 2006 году.

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