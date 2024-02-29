"Сегодня меня проинформировали о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что было принято неверное решение. Мне грустно, я шокирован и убит горем из-за того, что всё, чего я добился за свою профессиональную игровую карьеру, у меня отобрали.

Погба узнал официальный вердикт по проваленному допинг-тесту – звезду Ювентуса дисквалифицировали на длительный срок

Когда я буду свободен от юридических ограничений, вся история станет ясна. Я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких веществ, которые нарушают антидопинговые правила.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не сделал ничего, чтобы улучшить свои показатели, используя запрещенные вещества, и никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков какой-либо команды, за которую или против которой я играл.

Я намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд", – написал Погба в своём Instagram.

"Поругались с Липпи из-за сигареты, которую я выкурил в раздевалке": плотник с мебельной фабрики, выигравший ЛЧ