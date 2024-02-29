4 марта 2024 года состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, информирует пресс-служба УАФ.

"Шахта дала 4 млн, и все в Александрии согласились разыграть дурку": экс-гендир Карпат подозревает сговор в скандальной игре

Главный вопрос – ситуация, которая сложилась в матче 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером (26 февраля). Команды расписали ничью 0:0, но потом вспыхнул скандал имени Ивана Калюжного. Полузащитник отыграл весь матч за Александрию, хотя не был повторно заявлен за "желто-черных" после возвращения из аренды в ЛНЗ.

Самым вероятным вердиктом КДК выглядит техническое поражение команды Ротаня. Тогда Александрия вплотную приблизится к зоне переходных матчей, а Шахтер благодаря двум "бонусным" очкам снова станет наравне с Динамо в роли теневых лидеров УПЛ.

Грабеж сезона в УПЛ, шоу на 300 миллионов – Динамо всех обмануло, новое лицо лидера и ужасный Шахтер