Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба не сможет выйти на поле в ближайшее время.

В августе после матча туринцев с Удинезе француз сдал положительный тест на тестостерон. Повторная проба подтвердила первоначальный результат. В итоге Поля Погба отстранили от футбола.

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Как информирует Repubblica, антидопинговая прокуратура окончательно дисквалифицировала полузащитника на четыре года. Именно такой срок запрашивала инстанция.

Напомним, Поль Погба вернулся в Ювентус в 2022 году из Манчестер Юнайтед. В составе туринцев он четыре раза завоевывал титул чемпиона Италии.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает расторжение контракта с Погба.

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