"Когда началась война, все ждали решения ФИФА по нашим игрокам. Я понял, что легионеры не останутся, и мы начали их продавать. Мы договорились о продаже с агентами, игроками и клубом почти каждого игрока.

Нам нужны были деньги, мы имеем долги за собственные трансферы. Тогда мы почти подписали контракт с Фулхэмом по Соломону и почти договорились о трансфере Тете. Я продолжал попытки связаться с ФИФА, чтобы получить четкие объяснения. Нам нужно знать ситуацию относительно наших игроков. Это было сложно.

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ФИФА почти не хотела общаться с нами. Мы пытались поговорить с ними, со многими влиятельными людьми, которые имеют связи. ФИФА не хотела разговаривать, и я этого не понимаю. ФИФА очень плохо вела себя в отношении украинских клубов. Никакой открытости, никаких обсуждений о том, как нам помочь.

Я не знаю, почему они это сделали. Только за один день мы потеряли всех наших игроков. У нас был долг по этим игрокам на 40 миллионов евро, а их позволили отпустить бесплатно. В то же время ФИФА сказала мне, что мы должны выплатить собственные долги, а если мы не сделаем этого, то у нас отзовут лицензию на участие в еврокубках.

Журналисты не могли понять и спрашивали меня, почему. Я не смог им ответить, потому что мы не получили ответа ФИФА. Больше всего выиграли агенты игроков. Агенты нажились на войне. Они говорят, что поддерживают Украину, но деньги, которые могли бы пойти нам на инвестиции в игроков и развитие, пошли агентам. Вдруг у них появились игроки, которые были почти бесплатными, и они могли договориться о значительно больших гонорарах с клубами, которым их продали.

Мы финансируемся за счет призовых денег УЕФА, продажи билетов и дополнительных услуг на стадионах Лиги чемпионов. Мы ничего не получаем от зрителей в Украине, поскольку сейчас это запрещено. Мы уже почти четыре года не имеем фанатов. Сначала COVID-19, потом война", – резюмировал Палкин в интервью The National.

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