Каталонцы планируют привлечь в команду звездного игрока. Как сообщает журналист Жерар Ромеро, Деку встретился с агентами Эрлинга Холанда в Барселоне.

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Спортивный директор "блаугранас" провел в одном из ресторанов города встречу с Рафаэлой Пиментой и Максвеллом, которые представляют интересы ряда игроков, включая нападающего Манчестер Сити. Отмечается, что будущее Холанда стало одной из тем обсуждения во время встречи. Президент Барселоны Жоан Лапорта мечтает увидеть норвежца в клубе.

Напомним, что Эрлинг Холанд провел за "горожан" в текущем сезоне 30 матчей, забив 27 голов. Действующее соглашение нападающего с Манчестер Сити действует до 2027 года.

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