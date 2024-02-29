На своем официальном сайте ФИФА обнародовала даты проведения клубного чемпионата мира. Турнир пройдет в США. Он начнется 15 июня и продлится до 13 июля 2025 года.

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В соревновании примут участие 32 клуба, которые будут представлять различные конфедерации. Они будут поделены на восемь групп по четыре команды в каждой. На групповом этапе сыграют по одному матчу против каждого соперника в своей группе. Затем на стадии 1/8 финала начнется фаза плей-офф в достаточно классическом формате.

УЕФА представят двенадцать клубов, а Южную Америку – шесть участников. Азия, Африка и КОНКАКАФ отправят на клубный ЧМ-2025 по четыре команды. В каждой конфедерации победители основного соревнования (Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес) автоматически проходят квалификацию.

Сейчас известно уже 19 клубов-участников. Из 12 представителей от Европы квалифицировались восемь команд: Челси, Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту и Бенфика.

Напомним, что в 2023 году Манчестер Сити выиграл клубный чемпионат мира, обыграв в финале Флуминенсе со счетом 4:0.