Ньюкасл рассматривает трансфер украинца в летнее трансферное окно, утверждает Defensa Central.

Довбик заинтересовал богатейший клуб мира – бомбардир Жироны спровоцировал "войну топ-чемпионатов"

"Сороки" обеспокоены травматичностью своего основного кипера Ника Поупа. Вот и в этом сезоне он вылетел на 5 месяцев из-за повреждения плеча. Лунин прекрасно воспользовался своим шансом в Реале, поэтому летом будет иметь немало "поклонников".

Ньюкасл (клуб с самыми богатыми владельцами в мире) готов предложить Андрею 6 млн евро в год – это вдвое больше, чем дает Мадрид для продления контракта. Если украинец договорится с "сороками", то Реал будет вынужден вести переговоры о продаже. Действующее соглашение до 2025 года не дает "сливочным" большого пространства для маневра, а Ньюкасл за разумную цену может получить качественного молодого кипера.

Лунин поставил Кепе мат, а Перес требует переговоров: испанские СМИ – о вратарском чуде в Реале