Лига 1, 31 тур

ПСЖ – Гавр – 3:3

Голы: Барколя, 29, Хакими, 78, Рамуш, 90+5 – Опери, 19, Айю, 38, Туре, 61 (пен)

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Луис Энрике в очередной раз во второй половине сезона оставил Мбаппе на скамейке запасных. Килиана пришлось выпускать на поле, но француз запомнился лишь спором с арбитром матча. В первом тайме Гавр шокировал ПСЖ, забив уже на 19 минуте. Барколя восстановил равновесие, но гости сумели выйти вперед еще до свистка на перерыв.

Во втором тайме Луис Энрике провел ряд непонятных замен, но это не дало быстрого результата. Более того, Гавр удвоил преимущество. Хакими удалось сократить отставание на 78 минуте. Парижане давили на соперника, хотя казалось, что гости удержат победу. И так могло произойти, если бы не Рамуш, который набрал великолепную форму. Португалец в компенсированное время принес ничью ПСЖ. Титул парижане не получили, поскольку все будет зависеть от матча Монако, который сыграет в воскресенье, 29 апреля.

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