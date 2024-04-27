УАФ отозвала Михайличенко и Протасова с должностей в органах УЕФА – известно, кто заменит команду Павелко
Украинская ассоциация футбола сообщила о ротации своих представителей в органах УЕФА.
В связи со значительными кадровыми изменениями в ряде национальных ассоциаций, УЕФА своим циркуляром № 15/2024 от 28.03.2024 г. предоставил возможность ассоциациям обновить членство в комитетах и панелях УЕФА с целью оптимизации соответствующего представительства и поддержки актуального сотрудничества по вопросам, которые имеют решающее значение для деятельности и развития футбола.
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Учитывая, что большинство представителей Украины в комитетах и панелях УЕФА по состоянию на сегодня потеряли должности в УАФ, Исполком УАФ на своем заседании 26 апреля решил отозвать следующих представителей УАФ из органов УЕФА:
Андрея Павелко – с должностей заместителя председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА и заместителя председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
Юрия Записоцкого – с должности второго вице-председателя Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
Вадима Костюченко – с должности члена Комитета ХетТрик УЕФА;
Алексея Михайличенко – с должности члена Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
Олега Протасова – с должности члена Комитета футбола УЕФА;
Владимира Генинсона – с должности члена Комитета стадионов и безопасности УЕФА;
Андрея Бондаренко – с должности члена Панели административных экспертов УЕФА.
На вакантные места Исполком УАФ назначил следующих представителей:
президента УАФ Андрея Шевченко – заместителем председателя Комитета юношеского и любительского футбола УЕФА;
первого вице-президента УАФ Павла Бойчука – членом Комитета ХетТрик УЕФА;
вице-президента УАФ Сергея Реброва – членом Комитета соревнований национальных сборных УЕФА;
вице-президента УАФ Александра Шевченко – вторым вице-председателем Комитета по лицензированию клубов УЕФА;
президента Ассоциации футзала Украины Сергея Владыко – заместителем председателя Комитета по футзалу и пляжному футболу УЕФА;
председателя Комитета профессионального футбола УАФ Олега Лужного – членом Комитета футбола УЕФА;
заместителя генерального секретаря УАФ Виталия Данильченко – членом Панели административных экспертов УЕФА.
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